È morto a 74 anni il cantante statunitense Eric Carmen, noto soprattutto per la canzone “All by myself”

È morto a 74 anni Eric Carmen, cantante statunitense noto soprattutto per la canzone “All by myself”. Carmen era nato a Cleveland l’11 agosto del 1949 e aveva iniziato la sua carriera nella musica come cantante nel gruppo Cyrus Erie, che poi divennero i Raspberries. Con i Raspberries fece quattro dischi di discreto successo all’inizio degli anni Settanta, e poi iniziò una carriera solista molto fortunata.

Nel 1975 pubblicò il disco dal titolo Eric Carmen, che conteneva “All by myself”, una canzone romantica nella cui melodia era citato un passaggio del secondo movimento del Concerto per pianoforte numero 2 di Sergei Rachmaninoff. La canzone ebbe un enorme successo in tutto il mondo, e nel corso degli anni molti artisti la reinterpretarono (una delle cover più famose è stata quella del 1996 di Celine Dion, ma ce ne fu anche una italiana di Mario Tessuto, “Rivoglio lei”).

Il disco del 1975 conteneva anche un’altra canzone che divenne molto popolare, “Never Gonna Fall in Love Again”, la cui melodia era basata invece sul terzo movimento della Sinfonia n. 2 di Rachmaninoff. Dopo “All by myself” Carmen ebbe ancora qualche successo con diverse canzoni e dischi, ma quasi soltanto negli Stati Uniti.