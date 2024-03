Non è ancora partita la prima nave di aiuti per la Striscia di Gaza prevista dal corridoio marittimo attivato nel fine settimana 

L’ong spagnola Open Arms ha fatto sapere che una sua nave carica di aiuti destinati alla Striscia di Gaza non è ancora partita da Cipro, da cui sarebbe dovuta salpare domenica. Il trasporto degli aiuti verso la Striscia è previsto da un corridoio umanitario marittimo annunciato venerdì scorso dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen: la nave dovrebbe trasportare circa 200 tonnellate di cibo fornito dall’ong statunitense World Central Kitchen, e una volta partita da Cipro dovrebbe impiegare circa due giorni per raggiungere la Striscia di Gaza. Open Arms non ha dato dettagli sui motivi per cui la sua nave non è ancora partita, limitandosi a dire che la situazione è «in rapida evoluzione» e che si aspetta che la nave riesca a salpare presto.