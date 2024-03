Veronica Raimo e Domenico Starnone sono stati inclusi nella longlist dell’International Booker Prize

Due romanzi italiani sono stati inclusi nella cosiddetta “longlist” dell’International Booker Prize, il più importante premio per la letteratura tradotta in inglese: Niente di vero (2022), di Veronica Raimo, tradotto in inglese da Leah Janeczko e pubblicato con il titolo Lost on me, e Via Gemito (2001) di Domenico Starnone, tradotto da Oonagh Stransky con il titolo The House on Via Gemito. Con Via Gemito, Starnone aveva già vinto il Premio Strega e il Premio Napoli, ed era stato finalista al Premio Campiello, in tutti e tre i casi nel 2001.

L’International Booker Prize non va confuso con il Booker Prize, che è il premio letterario più rilevante per la narrativa in lingua inglese. La longlist dell’International Booker Prize è composta da 13 candidature: il 9 aprile verrà annunciata la shortlist, che sarà composta da 6, mentre il romanzo vincitore verrà annunciato il 21 maggio. Il premio ha assunto la sua forma attuale nel 2016: prima era biennale e veniva assegnato all’opera omnia di un autore scritta in inglese o disponibile in inglese; ora è annuale e il premio viene assegnato al singolo libro.

È la prima volta che nella longlist dell’International Booker Prize vengono selezionati contemporaneamente due romanzi italiani. L’attenzione degli editori anglosassoni nei confronti di scrittori e scrittrici italiane, sia passate che presenti, si è intensificata in particolare dopo il successo di Elena Ferrante, inclusa nella shortlist del 2016.