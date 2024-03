Cinque dei sei scialpinisti dispersi da sabato sono stati trovati morti sulle Alpi svizzere 

Nel percorso tra Zermatt e Arolla, sulle Alpi svizzere, sono stati trovati i corpi di cinque dei sei scialpinisti che erano dispersi da sabato: avevano tra i 21 e i 58 anni, erano svizzeri e facevano tutti parte della stessa famiglia. Le ricerche del sesto alpinista, un uomo del cantone di Friburgo, a sud-ovest di Berna, sono ancora in corso: il maltempo le sta rendendo lente e difficoltose. I cinque scialpinisti erano partiti sabato mattina da un albergo del Cantone Vallese, e sarebbero dovuti arrivare ad Arolla nel pomeriggio: i soccorritori erano stati allertati da un familiare che non li aveva visti arrivare. Sembra che tutte e cinque le persone fossero alpinisti esperti, ma la loro traversata è stata resa complicata e pericolosa dalle condizioni meteorologiche: per tutto il fine settimana sulle Alpi ci sono stati forti venti e intense nevicate.