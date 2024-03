L’ex prima ministra britannica Theresa May non si candiderà alle prossime elezioni parlamentari

L’ex prima ministra britannica conservatrice Theresa May ha detto che non si candiderà alle prossime elezioni parlamentari nel Regno Unito, di cui non si conosce ancora la data. May ha 67 anni e fu eletta per la prima volta nel 1997: ha ricoperto il ruolo di ministra dell’Interno nel governo di David Cameron tra il 2010 e il 2016, ed è stata prima ministra tra il 2016 e il 2019.

Ha detto di volersi ritirare per concentrarsi totalmente sulle cause a cui tiene, tra cui la lotta alla schiavitù e alla tratta di esseri umani. «Queste cause richiedono una quantità crescente del mio tempo. Per questo motivo, dopo molte attente riflessioni e valutazioni, mi sono resa conto che, guardando al futuro, non sarei più stata in grado di svolgere il mio lavoro di parlamentare nel modo che ritengo giusto e che i miei elettori meritano», ha spiegato.

Secondo vari sondaggi è molto probabile che il Partito Conservatore, che governa il paese dal 2010, perderà le prossime elezioni. Oltre a May, sessantaquattro parlamentari conservatori hanno già detto che non proveranno a ricandidarsi: è il maggior numero di conservatori che si ritirano in una tornata elettorale dal 1997.