Il principale sindacato francese ha minacciato di organizzare scioperi durante le Olimpiadi di Parigi quest’estate

Giovedì Sophie Binet, segretaria generale della Confédération générale du travail (confederazione generale del lavoro, CGT), ha detto in un’intervista al canale televisivo francese France Info che il suo sindacato potrebbe organizzare degli scioperi durante le Olimpiadi che si terranno a Parigi tra luglio e agosto. Binet ha detto che «è necessario che il governo comprenda le dimensioni delle sfide sociali poste dai giochi e prenda le misure adeguate».

L’ufficio del turismo di Parigi ha previsto che la città sarà visitata da 15,9 milioni di persone. Binet ha espresso preoccupazione in particolare sulla possibilità dei lavoratori che dovranno spostarsi nella regione di Parigi durante le Olimpiadi di trovare un alloggio e sul maggior numero di pazienti che dovrà essere gestito dagli ospedali. Ha detto che il maggior carico di lavoro durante le Olimpiadi non dovrà danneggiare il diritto dei lavoratori alle ferie e non dovrà comportare un numero eccessivo di ore di straordinari.

A gennaio, come richiesto dai sindacati della polizia, il ministro dell’Interno Gérald Darmanin aveva annunciato che gli agenti in servizio durante le Olimpiadi riceveranno un bonus fino a 1.900 euro.