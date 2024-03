Mike Tyson disputerà un incontro di pugilato contro l’influencer Jake Paul in diretta su Netflix

L’ex campione mondiale dei pesi massimi Mike Tyson, uno dei pugili più famosi di sempre, tornerà a disputare un incontro di pugilato a quasi vent’anni dal suo ritiro. L’incontro si terrà il prossimo 20 luglio all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, sarà contro l’influencer Jake Paul, che ha cominciato la carriera da pugile nel 2018, e verrà trasmesso in diretta su Netflix, che lo ha annunciato giovedì pomeriggio. Per Tyson sarà il primo incontro di pugilato dal novembre del 2020, quando aveva disputato quello di esibizione contro l’ex pugile Roy Jones Jr. (in un incontro di esibizione non si assegna nessun titolo).

Tyson ha 58 anni, è considerato uno dei migliori pesi massimi nella storia del pugilato e fu molto famoso anche per la sua violenza e la sua aggressività sul ring. Si ritirò dalla boxe nel 2005 dopo la sconfitta contro l’irlandese Kevin McBride, in quello che fu il sesto incontro perso su 58 disputati. Paul invece ha 27 anni e prima di dedicarsi al pugilato era famoso soprattutto tra i ragazzini statunitensi grazie al suo canale YouTube.

L’evento mostra come Netflix stia cercando di proporre anche programmi sportivi o che comunque abbiano a che fare con lo sport, per ampliare ulteriormente il suo pubblico. Di recente l’azienda ha firmato un contratto da diversi miliardi di dollari per trasmettere “Raw”, l’evento settimanale della World Wrestling Entertainment (WWE), una delle principali aziende che producono trasmissioni sul wrestling.

