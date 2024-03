Un ex ingegnere di Google che lavorava segretamente per due società cinesi è stato accusato di furto di segreti industriali

Linwei Ding, un ex ingegnere informatico di Google, è stato accusato di aver sottratto alla società informazioni riservate in materia di intelligenza artificiale mentre lavorava segretamente per due società con sede in Cina. Ding è un cittadino cinese di 38 anni: è stato arrestato a Newark, in California, con quattro capi di accusa per furto di segreti commerciali federali, ciascuno dei quali prevede pene fino a 10 anni di carcere.

Le informazioni diffuse da Ding sono considerate segreti industriali. Oltre a creare un danno all’azienda, la loro sottrazione è anche una questione di sicurezza nazionale: l’intelligenza artificiale è uno dei settori tecnologici in cui la concorrenza tra Stati Uniti e Cina è particolarmente accesa, e che si inserisce in un’ormai strutturata guerra commerciale in cui entrambi i paesi limitano la trasmissione di materiali e conoscenze, per impedire l’avanzamento tecnologico dell’altra parte.

