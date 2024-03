Dove guardare i film candidati agli Oscar

Nella notte tra domenica e lunedì i membri dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences assegneranno gli Oscar, i premi più importanti del cinema statunitense. I dieci film candidati al premio più prestigioso, quello per il Miglior film, sono usciti al cinema in Italia in momenti diversi: Barbie e Oppenheimer per esempio erano usciti la scorsa estate, Killers of the Flower Moon e Anatomia di una caduta in autunno, mentre The Holdovers, Povere creature! e La zona di interesse tra gennaio e febbraio.

Alcuni dei film candidati non sono più in proiezione nelle sale, non è da escludere che verranno riprogrammati dopo eventuali vittorie agli Oscar. La maggior parte è comunque già disponibile sulle principali piattaforme di streaming: alcuni sono compresi nel prezzo degli abbonamenti, altri devono essere noleggiati a parte. Di seguito una lista per chi volesse recuperare qualche film in vista degli Oscar, o dopo la premiazione.

– Leggi anche: Le nomination agli Oscar del 2024

Oppenheimer: uscito al cinema la scorsa estate e ancora in proiezione in alcuni cinema, può essere noleggiato su YouTube, Amazon Prime e Apple TV+.

Barbie: uscito al cinema la scorsa estate, può essere noleggiato su YouTube, Prime Video, Apple TV e Tim Vision.

Povere creature!: uscito al cinema a febbraio, è ancora in proiezione in molti cinema.

Past Lives: uscito al cinema a febbraio, è ancora al cinema.

La zona d’interesse: uscito al cinema a febbraio, è ancora al cinema.

American Fiction: non è uscito al cinema in Italia ed è disponibile su Prime Video.

Killers of the Flower Moon: uscito al cinema in autunno, è disponibile su Prime Video.

Maestro: è disponibile su Netflix.

Anatomia di una caduta: uscito al cinema in autunno, può essere noleggiato su YouTube, Prime Video, Apple Tv+ e Google Play Films.

The Holdovers: uscito al cinema a gennaio, è ancora al cinema.

Io capitano: unico film italiano candidato agli Oscar nella categoria per il Miglior film internazionale, è uscito al cinema a ottobre ed è disponibile su NowTv.

La società della neve: candidato nella categoria per il Miglior film internazionale, è disponibile su Netflix.

Perfect Days: candidato nella categoria per il Miglior film internazionale, uscito al cinema a gennaio e ancora in proiezione, può essere noleggiato su RakutenTv.