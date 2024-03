Quattro ex dirigenti di Twitter hanno fatto causa a Elon Musk accusandolo di averli licenziati ingiustamente

Quattro ex dirigenti di Twitter (il social network che ora si chiama X) hanno fatto causa al suo proprietario, Elon Musk, accusandolo di averli licenziati senza giusta causa e di non aver pagato loro un’indennità del valore totale di 128 milioni di dollari. A fare causa sono stati l’ex amministratore delegato Parag Agrawal, l’ex direttore finanziario Ned Segal, l’ex responsabile del settore legale Vijaya Gadde e l’ex consulente legale Sean Edgett.

I quattro erano stati licenziati nell’ottobre del 2022 subito dopo che Musk aveva comprato Twitter: nella causa hanno detto che Musk li aveva licenziati accusandoli di cattiva gestione dell’azienda, rifiutandosi in questo modo di pagare loro alcuni indennizzi. In particolare i contratti dei quattro dirigenti prevedevano che nel caso in cui il titolo di Twitter fosse stato tolto dalla Borsa statunitense – cosa che Musk fece subito dopo l’acquisizione della società – a loro sarebbe spettata una buonuscita pari a un anno di stipendio più premi in azioni non maturate. Secondo i quattro dirigenti, Musk li avrebbe licenziati adducendo motivazioni infondate, preferendo rischiare che gli facessero causa piuttosto che pagare loro la buonuscita.