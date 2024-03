L’Ucraina ha rivendicato un attacco contro un’infrastruttura ferroviaria russa 

Lunedì l’esercito ucraino ha rivendicato un attacco compiuto contro un ponte ferroviario nella regione di Samara, nel sud ovest della Russia. Negli ultimi mesi sono stati compiuti diversi attacchi contro infrastrutture russe ma raramente sono stati rivendicati dall’Ucraina, come successo in questo caso. L’intelligence militare ucraina ha detto di aver colpito il ponte russo, «facendo esplodere le sue strutture di sostegno», intorno alle 6 di mattina locali (le 3 di notte in Italia) di lunedì 4 marzo.

Secondo le informazioni disponibili l’attacco non ha provocato morti né feriti. Il ponte in questione veniva usato dalla Russia per trasportare munizioni provenienti da un impianto nella città di Chapayevsk, sempre nella regione di Samara. L’esplosione ha bloccato il traffico: l’intelligence militare ucraina ha detto che «data la natura dei danni al ponte, il suo utilizzo non sarà possibile per molto tempo».