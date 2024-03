Sabato l’atleta italiano Mattia Furlani ha vinto la medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali indoor di atletica di Glasgow, con un salto da 8,22 metri: uguale a quello del greco Miltiadis Tentoglou che ha vinto l’oro. Nelle finali di salto in lungo infatti ogni atleta fa tre salti: vince chi fa quello più lungo ma in caso di parità, come questo, si guarda il secondo salto migliore. In questo caso quello di Tentoglou era di 8,19 metri mentre quello di Furlani di 8,10 metri. Il terzo posto è andato al giamaicano Carey McLeod.

Furlani ha 19 anni ed è di Marino, in provincia di Roma. A febbraio aveva stabilito il nuovo record italiano di salto in lungo indoor e mondiale Under 20 indoor, con un salto da 8,34 metri. Con il secondo posto di sabato è diventato la persona più giovane di sempre a ottenere una medaglia nel salto in lungo ai mondiali indoor.

