Tommaso Cerno è il nuovo direttore del quotidiano Il Tempo

Il giornalista Tommaso Cerno è stato nominato direttore del quotidiano Il Tempo, al posto di Davide Vecchi. Cerno ha 49 anni e dal 2016 al 2017 era stato direttore del settimanale L’Espresso, e nel 2017 per circa tre mesi condirettore di Repubblica. Aveva lasciato quest’ultimo incarico per candidarsi alle elezioni politiche del 2018 con il Partito Democratico, in cui era stato eletto senatore. Nel 2020 aveva lasciato il Partito Democratico prima per passare a Italia Viva e poi al gruppo misto, e nel 2021 era tornato al Partito Democratico. Nel 2022 al termine del mandato da senatore non era stato ricandidato, ed era stato nominato direttore del piccolo quotidiano L’Identità.