In Germania quattro persone sono state uccise in due case: è sospettato un soldato che si è consegnato alla polizia

Nel nord della Germania 4 persone sono state uccise con colpi di arma da fuoco in due case diverse. La polizia tedesca ritiene che gli omicidi siano avvenuti nella notte fra giovedì e venerdì e al momento non è chiaro se siano collegati. Il principale sospettato è un soldato che è stato arrestato dopo essersi spontaneamente consegnato alle forze dell’ordine: è di stanza in una caserma vicino ai due luoghi in cui sono stati trovati i corpi, a Scheessel e a Bothel, nel land della Bassa Sassonia. La polizia ha detto di non aver ancora individuato un movente e che «non si può escludere che i fatti riguardino legami familiari».