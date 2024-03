Da marzo le due principali catene di farmacie degli Stati Uniti cominceranno a vendere la pillola abortiva mifepristone

Venerdì CVS e Walgreens, le due principali catene di farmacie statunitensi, hanno fatto sapere che da marzo cominceranno a vendere in alcuni dei loro negozi il mifepristone, la pillola abortiva più diffusa negli Stati Uniti. La vendita sarà possibile solo con prescrizione medica, ma non via posta su prescrizione telematica, e avverrà solo negli stati dove l’aborto è legale. Il presidente statunitense Joe Biden ha definito la novità «una pietra miliare».

L’annuncio arriva più di un anno dopo che la Food and Drug Administration (FDA), l’ente che regola il cibo e i medicinali negli Stati Uniti, aveva deciso per la prima volta nella storia del paese che le pillole abortive avrebbero potuto essere vendute anche nelle farmacie, oltre che distribuite da cliniche e ospedali. Il mifepristone era stato approvato dall’FDA nel 2000 e negli anni è stato usato da milioni di donne nel paese.

La questione dell’accesso all’aborto è un tema politico e sociale molto dibattuto negli Stati Uniti, da dopo la sentenza con cui a giugno del 2022 la Corte Suprema aveva eliminato questo diritto a livello federale. A giugno è attesa una sentenza della Corte Suprema sulle modalità di accesso al mifepristone, e in particolare sulla possibilità di riceverlo per posta.