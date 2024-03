Celebripost

Il 28 febbraio è arrivato nei cinema Dune – Parte 2 e nei giorni precedenti era continuata l’attenzione mediatica per gli eventi promozionali che lo riguardano, complice la presenza di due degli attori più seguiti del momento, Timothée Chalamet e Zendaya (che si è fatta particolarmente notare per le ricercate scelte degli abiti indossati ai vari eventi), ancora una volta tra le persone che valeva la pena fotografare in settimana.

Agli Screen Actors Guild Awards, i premi consegnati agli attori e alle attrici dall’omonimo sindacato, c’erano e sono stati premiati Lily Gladstone, Robert Downey Jr., Pedro Pascal, Ayo Edebiri e Jeremy Allen White. Probabile poi che abbiate visto girare molto il momento in cui Emily Blunt, Anne Hathaway e Meryl Streep hanno annunciato uno dei premi, con vari riferimenti al film Il diavolo veste Prada in cui avevano recitato insieme nel 2006. Mentre Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Ghali, Gigi Hadid e la stilista Chemena Kamali, che ha presentato la sua prima collezione per Chloé, sono la quota in rappresentanza di chi si è visto alle sfilate tra Milano e Parigi.