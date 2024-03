È morto a 84 anni l’ex primo ministro canadese Brian Mulroney

Giovedì è morto a 84 anni Brian Mulroney, che fu primo ministro del Canada per due mandati tra il 1984 e il 1993. Era nato nel 1939 nella provincia del Québec in una famiglia della classe operaia e, dopo aver lavorato da giovane per alcuni anni come avvocato e manager di grosse aziende, negli anni Settanta cominciò a occuparsi attivamente di politica nel partito di centrodestra dei Conservatori Progressisti, di cui venne nominato leader nel 1983.

Alla guida del partito vinse le elezioni del 1984, sconfiggendo il Partito Liberale: furono le prime elezioni dopo molti anni in cui il Partito Liberale non era guidato dallo storico ex primo ministro Pierre Trudeau, padre dell’attuale primo ministro Justin Trudeau. Tra le altre cose Mulroney è ricordato perché durante il suo secondo mandato, nel 1991, firmò con i governi di Stati Uniti e Messico l’Accordo nordamericano per il libero scambio, un importante trattato commerciale lega le loro economie dei tre paesi da più di vent’anni, noto con l’acronimo NAFTA.