Perché tutti su TikTok stanno guardando il video di una ciotola di fragole

Su TikTok in molti si stanno interrogando sul grande successo di un video pubblicato lo scorso 6 febbraio che mostra una ciotola di fragole ricoperte di cioccolata. Le riprese sono fatte con il flash e con molte zoommate, sulla colonna sonora di “What You Won’t Do For Love”, una canzone del 1978 del musicista statunitense Bobby Caldwell. Il video è stato realizzato da una ragazza con il nickname “Gabs”, che non ha prodotto altri filmati di grande successo e non aveva una particolare notorietà.

Il video è diventato rapidamente tra i più visti e apprezzati della storia di TikTok: al momento ha 39,8 milioni di like e 394 milioni di visualizzazioni. Sono numeri alti anche se paragonati al video con più like di sempre sulla piattaforma, cioè quello in cui una ragazza americano-filippina, Bella Poarch, canta in lip sync (cioè in playback) la canzone “M to the B” della musicista Millie B. Al momento quel video ha 64 milioni di like e 798 milioni di visualizzazioni, ma sono passati quattro anni dalla sua pubblicazione contro le tre settimane del video con le fragole che, come hanno fatto notare alcuni utenti, è probabilmente il video cresciuto più rapidamente su TikTok. In entrambi i casi si tratta di video all’apparenza banalissimi e senza niente di eccezionale, la cui popolarità non si spiega.

Gabs ha anche provato a replicare il successo del video con altri filmati simili e con una video-ricetta in cui mostra come preparare l’ormai famosa ciotola di fragole. Intanto molti utenti su TikTok (tra cui il gruppo musicale sudcoreano Tomorrow X Together) stanno proponendo video girati con la stessa modalità e con la stessa canzone in sottofondo, mentre altri stanno ironizzando sul video di Gabs o provando a fare ipotesi sul motivo di tanta popolarità.

Una delle risposte più condivise è che si tratti di un video “anti-sistema”, cioè molto lontano da quelli perfetti dei personaggi famosi e degli aspiranti creator, che sono sempre più comuni anche su TikTok oltre che su Instagram. «Siamo in un’epoca di TikTok in cui tutti cercano di essere dei creator», spiega per esempio la TikToker @sammi.social, aggiungendo che tutti cercano di inventarsi qualcosa di nuovo che replichi il successo delle challenge, dei lip sync e dei balletti (alcuni dei formati più popolari di TikTok); questo, invece, è solo «umorismo irriverente».

Il video è stato visto da alcuni come un tentativo di riportare TikTok al suo utilizzo originario, cioè la condivisione di filmati divertenti di persone comuni, e replicherebbe anche la ricerca di autenticità che si era vista qualche anno fa su Instagram, quando molti iniziarono a fare video brutti e selfie sfocati per contrastare l’estetica ormai impeccabile e irrealistica del social network.

Un’altra ipotesi è che si sia creata una specie di gara collettiva per battere il record del video di Poarch. Qualcosa di simile era avvenuto su Instagram nel 2019, quando molti utenti iniziarono a mettere like alla fotografia di un uovo pubblicata dall’account Egg Gang: l’obiettivo – poi raggiunto – era di farla diventare l’immagine con più “Mi piace” nella storia di Instagram e superare il record fino ad allora detenuto da una foto pubblicata dall’influencer Kylie Jenner.

Anche la colonna sonora potrebbe avere un peso: su TikTok, infatti, funzionano molto le canzoni vecchie, sia perché fanno pensare a tempi idealizzati in cui la vita era più semplice, sia perché molti utenti giovani non le conoscono, le scoprono e le fanno tornare di moda. A oggi la canzone di Caldwell è stata utilizzata in più di due milioni di video su TikTok e il 24 febbraio ha raggiunto la prima posizione della classifica della TikTok Billboard Top 50, la classifica settimanale di brani di maggior successo su TikTok, realizzata dalla nota rivista statunitense dedicata alla musica.

Ad amplificarne la popolarità c’è infine certamente l’algoritmo di TikTok, che funziona proprio proponendo a un ampio numero di utenti e in breve tempo i video che sono già molto visti, commentati e condivisi. Ma anche la curiosità e l’incredulità di chi, sentendolo commentare online, si chiede cos’abbia di così interessante e finisce per andarlo a vedere, parlarne, condividerlo e farlo conoscere ancora di più.