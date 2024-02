Il ministero della Salute di Gaza ha detto che almeno 77 persone sono state uccise da un attacco israeliano mentre aspettavano aiuti umanitari

Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, ha detto che decine di persone sono state uccise giovedì mattina da un attacco israeliano mentre erano in attesa di ricevere aiuti alimentari nella città di Gaza. Secondo il ministero sono state uccise almeno 77 persone, e più di 250 sono state ferite. L’esercito israeliano ha detto che sta analizzando i resoconti sull’accaduto, ma un suo portavoce ha detto all’agenzia di stampa Reuters di non essere a conoscenza di bombardamenti in quell’area.

Jadallah al Shafei, direttore degli infermieri all’ospedale al Shifa di Gaza, ha detto ad Al Jazeera che la «maggior parte dei morti e feriti hanno ferite da armi da fuoco e schegge nella testa e nella parte superiore del corpo. Sono stati colpiti direttamente da colpi di artiglieria, missili e armi da fuoco».

I soccorritori stanno portando i feriti in vari ospedali di Gaza, ma la mancanza di carburante per le ambulanze ne ha rallentato il trasporto tempestivo. Una volta arrivati in ospedale la carenza di personale, di forniture mediche, di spazi e di carburante per i generatori hanno complicato ulteriormente i soccorsi.