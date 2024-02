In Mali un autobus è caduto da un ponte: almeno 31 persone sono morte e altre dieci sono ferite. Alcuni dei feriti sono in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto martedì 27 febbraio intorno alle 17 locali (le 18 in Italia).

L’autobus era in viaggio verso il Burkina Faso da Kenieba, città del Mali occidentale, quando si è ribaltato sul ponte che attraversa il fiume Bagoe ed è precipitato. Secondo le prime notizie del ministero dei Trasporti maliano, la causa più probabile dell’incidente è stata «l’incapacità del conducente di controllare il veicolo». Tra le persone che sono morte ci sono cittadini maliani e di altri stati dell’Africa occidentale.

Gli incidenti stradali sono comuni in Mali a causa delle cattive condizioni di molte strade e dei trasporti pubblici. Qualche giorno fa quindici persone sono morte perché un autobus diretto a Bamako, la capitale del paese, si è scontrato con un camion.