È stata arrestata a Berlino una donna che faceva parte del gruppo terroristico RAF ed era latitante da più di 30 anni

Martedì è stata arrestata a Berlino Daniela Klette, una donna di 65 anni che era ricercata da più di trent’anni per rapina e tentato omicidio. Klette aveva fatto parte del gruppo terroristico tedesco di ispirazione comunista RAF (Rote Armee Fraktion, cioè Frazione dell’Armata Rossa, l’esercito dell’Unione Sovietica).

Il gruppo, noto anche come Banda Baader-Meinhof, fu attivo fra gli anni Settanta e Novanta e fu dichiarato dissolto dai suoi membri nel 1998. Durante la sua attività il gruppo fu responsabile dell’uccisione di più di trenta persone, del ferimento di oltre 200 e di diversi rapimenti. Assieme a Klette è stato arrestato un uomo la cui identità però non è ancora stata resa pubblica.

Klette era ricercata assieme ad altri due esponenti della RAF rimasti latitanti dagli anni Novanta, Ernst-Volker Staub e Burkhard Garweg. I tre non sono ricercati per i reati commessi dalla RAF, ma per una serie di rapine fatte fra il 1999 e il 2016 (dopo lo scioglimento del gruppo) per mantenersi durante la latitanza. Recentemente l’attenzione verso di loro era aumentata perché una trasmissione televisiva tedesca aveva mostrato alcune loro vecchie foto segnaletiche. Il mese scorso era stata segnalata la presenza di Staub nella stazione della città di Wuppertal, nella zona occidentale della Germania: la polizia era intervenuta, ma la persona fermata non era Staub.