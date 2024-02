C’è stata una sparatoria a Palermo: un uomo è stato ucciso e un altro è ferito

Nel tardo pomeriggio di lunedì c’è stata una sparatoria nel quartiere di Sperone, nella parte sud-est di Palermo: un uomo di 37 anni, Giancarlo Romano, è stato ucciso, mentre un altro di 29 anni è stato trasportato in ospedale con ferite gravi. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, Romano sarebbe stato colpito da almeno tre colpi di pistola, mentre l’altro uomo, identificato dal Corriere della Sera come Salvo Alessio Caruso, sarebbe stato ferito all’addome. Al momento le cause del fatto non sono note. Sul caso è stata aperta un’indagine.