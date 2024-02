È morto Ernesto Assante, giornalista di Repubblica

È morto a Roma dopo un ictus Ernesto Assante, uno dei giornalisti musicali italiani più esperti e stimati: aveva compiuto 66 anni due settimane fa. Assante lavorava da 45 anni al quotidiano Repubblica, dove si era sempre interessato e aveva scritto non solo di musica, promuovendo in particolare i precoci progetti del giornale per le innovazioni digitali negli anni Novanta e seguendo con esperienza i cambiamenti nell’informazione online fino a oggi. La sua competenza lo aveva portato a lavorare a lungo in radio e come autore televisivo, a scrivere libri e ospitare eventi teatrali e pubblici, e a molte collaborazioni con il suo collega di Repubblica Gino Castaldo. Di recente era intervenuto con un articolo nel dibattito sulle responsabilità dei giornalisti nel raccontare correttamente i cambiamenti digitali. Su Repubblica lo ha ricordato lunedì sera Riccardo Luna, con cui lavorava ad alcuni dei progetti digitali del giornale.