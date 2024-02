Il dittatore bielorusso Alexander Lukashenko ha detto che si ricandiderà alle elezioni presidenziali del 2025: lo ha annunciato in un seggio elettorale dopo aver votato per le elezioni parlamentari e amministrative che si stanno svolgendo in Bielorussia. Le elezioni nel paese non sono libere da trent’anni, e in diverse occasioni sono state caratterizzate da gravi brogli in favore di Lukashenko. Benché sia ormai profondamente impopolare, Lukashenko è al potere ininterrottamente dal 1994 e soprattutto negli ultimi anni ha trasformato la Bielorussia in uno stato di polizia, dove migliaia di prigionieri politici sono in carcere e dove ogni tentativo di libera espressione viene duramente represso.

