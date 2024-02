L’ex capo della NRA, la lobby delle armi statunitense, dovrà restituire 4,3 milioni di dollari di fondi che aveva usato per spese personali

Venerdì una giuria dello stato di New York ha stabilito che Wayne LaPierre, l’ex capo storico della National Rifle Association, la potente lobby delle armi negli Stati Uniti, e altri dirigenti sono responsabili di uso improprio dei fondi dell’associazione, che è sottoposta alle regole sui bilanci delle attività no profit. La sentenza arriva al termine di un processo civile iniziato a gennaio, pochi giorno dopo che LaPierre si era dimesso dalla NRA dopo trent’anni. La giuria ha accertato che LaPierre ha speso milioni di dollari in spese personali non consentite dalle leggi sulle no profit, come voli privati, vacanze e altri benefit. Dovrà restituire alla NRA 4,3 milioni di dollari. Anche all’ex capo della tesoreria Wilson Phillips è stata imposta la restituzione di 2 milioni di dollari. Anche al consigliere generale John Frazer sono state attribuite delle responsabilità, ma non dovrà pagare niente.

Questo processo è stato molto seguito negli Stati Uniti perché ha mostrato alcune grosse storture nella gestione dell’associazione, che già da un po’ di tempo ha vari problemi economici e di popolarità. Tra il 2016 e il 2020 aveva perso il 23 per cento dei suoi iscritti. La NRA esiste dal 1871, con l’obiettivo di difendere il diritto di possedere armi, e nei decenni è diventata una delle più potenti lobby degli Stati Uniti, che si è opposta a ogni tentativo di regolamentare in maniere più stringenti l’utilizzo delle armi.