Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky hanno firmato un accordo di cooperazione in materia di sicurezza

Sabato a Kiev la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno firmato un «accordo bilaterale di cooperazione in materia di sicurezza». Lo ha annunciato su X (ex Twitter) Zelensky, scrivendo che il «documento stabilisce una solida base per la collaborazione in materia di sicurezza a lungo termine dei nostri paesi». Ne ha parlato anche Meloni durante una conferenza stampa congiunta.

Our meetings with Italian Prime Minister @GiorgiaMeloni are always meaningful. Today we have an important result. We signed a bilateral security cooperation agreement between Ukraine and Italy.

This document establishes a solid foundation for our countries' long-term security… pic.twitter.com/sKygvWDrZ6

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2024