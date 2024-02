Le partite della 26ª giornata di Serie A

La 26ª giornata di Serie A si gioca tra venerdì 23 e lunedì 26 febbraio: la prima partita in programma è Bologna-Hellas Verona, venerdì sera, l’ultima Fiorentina-Lazio alle 20:45 di lunedì. In mezzo giocano tutte le altre: una partita particolarmente delicata è quella tra Sassuolo ed Empoli, sabato pomeriggio, rispettivamente quartultima e quintultima divise in classifica solo da due punti (22 l’Empoli, 20 il Sassuolo, che però ha giocato una partita in meno). Domenica invece giocheranno l’Inter prima in classifica, fuori casa contro il Lecce, e la Juventus seconda in casa contro il Frosinone.

Venerdì

20:45

Bologna-Hellas Verona [Dazn]

Sabato

15:00

Sassuolo-Empoli [Dazn]

18:00

Salernitana-Monza [Dazn]

20:45

Genoa-Udinese [Dazn, Sky]

Domenica

12:30

Juventus-Frosinone [Dazn, Sky]

15:00

Cagliari-Napoli [Dazn]

18:00

Lecce-Inter [Dazn]

20:45

Milan-Atalanta [Dazn]

Lunedì

18:30

Roma-Torino [Dazn]

20:45

Fiorentina-Lazio [Dazn, Sky]

La classifica dopo la 25ª giornata:

Inter 63*

Juventus 54

Milan 52

Atalanta 45*

Bologna 42

Roma 41

Fiorentina 38

Lazio 37*

Torino 36*

Napoli 36*

Monza 30

Genoa 30

Lecce 24

Frosinone 23

Udinese 23

Empoli 22

Sassuolo 20*

Verona 20

Cagliari 19

Salernitana 13

(* = una partita in meno)