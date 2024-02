Le avversarie di Milan, Roma e Atalanta agli ottavi di finale di Europa League

Venerdì mattina sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Europa League, la seconda competizione europea per club. Tra le squadre italiane ancora in corsa nel torneo il Milan affronterà lo Slavia Praga, squadra ceca, la Roma affronterà gli inglesi del Brighton e l’Atalanta i portoghesi dello Sporting Lisbona. Gli altri cinque incontri degli ottavi saranno Sparta Praga-Liverpool, Friburgo-West Ham, Bayer Leverkusen-Qarabag, Benfica-Rangers e Marsiglia-Villarreal.

Tra le italiane è andata sicuramente meglio al Milan: lo Slavia Praga è secondo nel campionato ceco, che però è molto meno competitivo di quello italiano, ed è una squadra assai più modesta del Milan e delle altre due avversarie delle italiane. Il Brighton da due stagioni è allenato dall’italiano Roberto De Zerbi ed è una delle maggiori sorprese delle ultime due edizioni della Premier League, il campionato inglese che è considerato il più competitivo d’Europa. Al momento è settimo in classifica. Lo Sporting Lisbona invece è primo nel campionato portoghese a pari punti con il Benfica.