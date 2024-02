La tennista italiana Jasmine Paolini è in finale al torneo WTA 1000 di Dubai, la seconda categoria di tornei più importanti nel tennis dopo i quattro del Grande Slam: ha battuto in semifinale la rumena Sorana Cirstea in due set (si gioca al meglio dei tre), con il punteggio di 6-2, 7-6. Paolini è la quarta tennista italiana di sempre ad arrivare in finale in un torneo WTA 1000: l’ultima, nel 2021, era stata Camila Giorgi a Montreal, che aveva poi vinto il torneo. In finale Paolini incontrerà la russa Anna Kalinskaya, numero 40 del ranking mondiale femminile e quindi avversaria alla portata, che però in semifinale ha battuto la polacca Iga Swiatek, numero 1 al mondo. La finale è in programma sabato alle 16 e sarà trasmetta da Sky Sport.

Al momento Paolini, che ha 28 anni, è la migliore tennista italiana del circuito femminile: prima di questo torneo era la numero 26 del mondo, e a prescindere da come andrà la finale dalla prossima settimana sarà almeno 16esima. È il momento migliore della sua carriera e negli ultimi mesi è piuttosto in forma: a gennaio agli Australian Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, era arrivata fino agli ottavi di finale, il suo miglior risultato in un torneo di quel livello. In carriera Paolini ha vinto un solo torneo, della categoria WTA 250 (la quarta per importanza), nel 2021. L’anno scorso era arrivata due volte in finale in tornei WTA 250 ma aveva perso in entrambe le occasioni.