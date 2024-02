Alcune regioni dell’India stanno vietando lo zucchero filato

La regione indiana del Tamil Nadu, nella punta meridionale dell’India, ha vietato il peechu mithai, o anche detto candy floss: è lo zucchero filato, un dolce molto popolare che in India spesso viene venduto già confezionato in buste di plastica. Poco prima lo aveva fatto anche il territorio di Puducherry, composto da quattro distretti sparsi nel sud del paese.

In questi territori sono stati condotti dei controlli sanitari su campioni di prodotto: è emerso che lo zucchero filato conteneva la rodamina B, una sostanza che conferisce un colore rosa fluorescente e generalmente viene utilizzata per tingere tessuti, cosmetici e inchiostri. Diversi studi hanno dimostrato che la rodamina B può aumentare il rischio di cancro, e per questo è illegale usarla come colorante alimentare in diversi paesi occidentali, tra cui quelli dell’Unione europea e la California.

I risultati dei controlli hanno allarmato l’opinione pubblica e le autorità sanitarie indiane, visto che lo zucchero filato è popolarissimo soprattutto nelle sue versioni più colorate: è tipicamente consumato nei parchi divertimento, nelle fiere e in altri luoghi di intrattenimento frequentati dai bambini. Inoltre spesso è venduto da commercianti di strada informali, senza licenza, e quindi senza particolari controlli.

Attualmente è stata vietata la vendita di tutto lo zucchero filato, anche quello non colorato. Il ministro della Sanità della regione del Tamil Nadu, Ma. Subramanian, ha detto che in futuro potrà tornare in commercio solo quello non colorato, ma prima è necessario informare i consumatori sulla pericolosità di questo tipo di coloranti. Subramanian ha anche detto che l’uso della rodamina B è vietato anche per il «confezionamento, l’importazione e la vendita» di qualsiasi tipo di cibo negli eventi pubblici.

Dopo il Tamil Nadu e il Puducherry, altre regioni indiane hanno avviato controlli per testare lo zucchero filato in commercio e verificare l’eventuale presenza di sostanze dannose per l’organismo.