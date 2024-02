La camera bassa del parlamento polacco ha approvato una legge che rende più accessibile la “pillola del giorno dopo”

Giovedì la Sejm, la camera bassa del parlamento polacco, ha approvato un disegno di legge che rende più accessibile la pillola per la contraccezione d’emergenza, cioè sia la cosiddetta “pillola del giorno dopo” che quella “dei cinque giorni dopo”. Per entrare in vigore la legge dovrà essere approvata dal Senato e successivamente dovrà essere firmata dal presidente Andrzej Duda, un conservatore vicino al partito di estrema destra Diritto e Giustizia (PiS), a cui la Costituzione attribuisce il diritto di veto sulle leggi approvate dal parlamento.

Il disegno di legge è stato approvato con 224 voti a favore, 196 contrari e nessun astenuto, e permette alle donne con più di 15 anni comprare il farmaco in farmacia senza bisogno di una prescrizione medica. Questo in Polonia era possibile fino al 2017, quando era stata approvata una controversa legge proposta dai parlamentari di Diritto e Giustizia (PiS), che aveva vincolato l’accesso alla contraccezione di emergenza alla presentazione di una ricetta medica.

I metodi di contraccezione d’emergenza sono sistemi che possono prevenire una gravidanza nei casi in cui non siano stati usati del tutto o correttamente altri metodi contraccettivi, e non delle pillole abortive, come sono talvolta descritte.

