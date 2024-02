L’ex calciatore brasiliano Dani Alves è stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere per violenza sessuale

L’ex calciatore brasiliano Dani Alves è stato condannato in primo grado a quattro anni e mezzo di carcere per violenza sessuale nei confronti di una donna in un locale di Barcellona nel 2022. Dovrà anche pagarle un risarcimento di 150mila euro. Alves era già stato arrestato a fine gennaio.

Dani Alves, che ha 40 anni, ha giocato per gran parte della sua carriera nel Barcellona, in Spagna, ma anche alla Juventus. Per anni è stato uno dei calciatori più rappresentativi del Barcellona, con cui ha vinto moltissimi trofei, nonché della nazionale brasiliana.

