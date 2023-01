Il calciatore brasiliano Dani Alves è stato arrestato in Spagna per presunte molestie sessuali

La polizia catalana ha arrestato Dani Alves, ex calciatore del Barcellona e della Nazionale brasiliana. Secondo El Pais, venerdì mattina Alves è stato ascoltato dalle autorità riguardo alle accuse di molestie sessuali a lui rivolte da una donna a inizio gennaio. Subito dopo il colloquio la polizia lo avrebbe arrestato in attesa che il tribunale incaricato decida qualcosa sulla sua situazione.

Alves, per anni al Barcellona e tra i convocati del Brasile ai Mondiali in Qatar, era stato denunciato a inizio gennaio per presunte molestie sessuali avvenute il 30 dicembre al Sutton Club, una nota discoteca di Barcellona. I giornali spagnoli scrivono che la donna in questione lo avrebbe accusato di averla toccata in modo aggressivo sulle parti intime senza il suo consenso. Il giocatore aveva però negato.