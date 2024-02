Il Regno Unito ha paracadutato aiuti umanitari nel nord della Striscia di Gaza, dopo la decisione dell’ONU di sospendere le consegne

Il Regno Unito ha lanciato con un paracadute quattro tonnellate di aiuti umanitari per la popolazione del nord della Striscia di Gaza, dove solo pochi giorni fa il Programma alimentare mondiale aveva sospeso le consegne di generi alimentari. La zona nord della Striscia è molto pericolosa e sostanzialmente irraggiungibile via terra, a causa dei continui attacchi dell’esercito israeliano: il modo più sicuro rimasto per consegnare aiuti è quindi lanciarli dall’alto, con i paracadute.

Gli aiuti inviati includono carburante, forniture mediche e razioni alimentari per medici e pazienti di un ospedale da campo gestito dall’esercito della Giordania. La consegna è stata fatta con un aereo dell’aviazione giordana.

Oltre 300mila persone sono rimaste a vivere nella zona nord della Striscia, dove si sono concentrati gli attacchi e i bombardamenti durante la prima fase dell’operazione militare di terra avviata da Israele a fine ottobre contro il gruppo radicale palestinese Hamas.

