Si è dimesso il primo ministro della Repubblica Democratica del Congo

Il presidente della Repubblica Democratica del Congo, Felix Tshisekedi, ha annunciato che il primo ministro del paese, Jean-Michel Sama Lukonde, si è dimesso. Le dimissioni di Lukonde comportano anche lo scioglimento del suo governo: il presidente, che ha accettato le dimissioni, ha tuttavia chiesto al governo di restare in carica per la gestione degli affari correnti, fino alla nomina di un nuovo governo. Le motivazioni delle dimissioni non sono state specificate.

La Repubblica Democratica del Congo è il paese più grande dell’Africa sub-sahariana, ha oltre 100 milioni di abitanti ed è un paese con molta povertà, un accesso molto basso ai servizi di base, gravi carenze infrastrutturali e un’inflazione molto alta. Lukonde era primo ministro dal febbraio del 2021 e durante le elezioni del dicembre del 2023 era stato eletto membro del parlamento: finora non aveva potuto farne parte perché il primo ministro non può essere anche membro del parlamento, ma viste le dimissioni entrerà nell’Assemblea nazionale come deputato.

