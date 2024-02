Un uomo è morto in un incidente sulla pista per i collaudi di Porsche di Nardò, in Puglia

Un collaudatore che stava guidando una moto è morto in un incidente sulla pista per collaudi di Nardò, in Puglia, gestita da Porsche Engineering, una società controllata da Porsche. La moto dell’uomo si è scontrata con un’auto, anch’essa guidata da un collaudatore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e le forze dell’ordine. Il conducente della moto è morto sul colpo, mentre quello dell’auto è rimasto lievemente ferito. Le dinamiche dell’incidente non sono state chiarite del tutto, e non è ancora stato reso noto ufficialmente di che azienda fossero i due mezzi coinvolti (la pista non è usata solo da Porsche, ma anche da altre aziende automobilistiche). Solitamente i test condotti sulla pista sono riservati.

– Leggi anche: Il contestato esproprio per ampliare la pista di Porsche in Puglia