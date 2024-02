Martedì in sette aeroporti tedeschi ci sarà un altro sciopero del personale di terra di Lufthansa

Il sindacato tedesco Ver.Di ha proclamato un nuovo sciopero del personale di terra di Lufthansa, la più grande compagnia aerea tedesca, a causa degli scarsi progressi nelle trattative per il rinnovo dei contratti. Lo sciopero durerà dalle 4 di martedì 20 febbraio alle 7 di mercoledì 21 febbraio e interesserà sette aeroporti: Francoforte, Monaco, Berlino, Dusseldorf, Amburgo, Colonia/Bonn e Stoccarda.

Lufthansa sta negoziando con i sindacati il rinnovo del contratto collettivo dei suoi circa 25mila operatori di terra. I lavoratori hanno chiesto un aumento del 12,5 per cento, o di almeno 500 euro, sugli stipendi mensili e un bonus da 3mila euro una tantum per compensare gli effetti dell’inflazione. Il personale di terra lavora negli aeroporti, per esempio caricando e scaricando merci e bagagli dagli aerei, o al check-in.

Nelle ultime settimane erano già stati indetti scioperi simili: il 7 febbraio, per esempio, Lufthansa aveva dovuto cancellare fra l’80 e il 90 per cento dei circa mille voli previsti per quel giorno.

– Leggi anche: Japan Airlines vuole che i suoi passeggeri non si portino vestiti in valigia