Molte delle prime pagine di oggi sono dedicate ancora alla morte di Alexei Navalny, per molti anni il principale oppositore politico del presidente russo Vladimir Putin, e al fatto che la sua famiglia sta cercando di ottenere la restituzione del suo corpo, finora senza successo. Molto spazio è dedicato anche agli operai morti in seguito al crollo di una trave e di due solai nel cantiere di un nuovo supermercato Esselunga a Firenze.

Sui quotidiani sportivi invece si parla del tennista Jannik Sinner, che è in finale al torneo di Rotterdam e salirà al terzo posto nella classifica ATP.