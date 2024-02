Jannik Sinner è in finale al torneo di Rotterdam e salirà al terzo posto nella classifica ATP

Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto Tallon Griekspoor nella semifinale del torneo ATP di Rotterdam e domenica giocherà la finale contro il tennista canadese Alex de Minaur. Grazie alla vittoria di sabato Sinner è già certo di salire al terzo posto nella classifica ATP dei tennisti professionisti da lunedì 26 febbraio. Se invece vincerà il torneo battendo de Minaur salirà al terzo posto da lunedì 19 febbraio, superando il tennista russo Daniil Medvedev.

Sinner è considerato il miglior talento del tennis mai nato in Italia, soprattutto dopo aver vinto l’Australian Open: tra gli uomini prima di lui quel ruolo lo aveva avuto a lungo Adriano Panatta, che ebbe una carriera di altissimo livello ma discontinua, riuscendo comunque a vincere uno Slam quando aveva 26 anni, nel 1976 al Roland Garros (è lo Slam che si gioca tra maggio e giugno a Parigi, su campi in terra rossa). Panatta riuscì ad arrivare al quarto posto nella classifica mondiale. Rispetto a Panatta Sinner è arrivato ai vertici del tennis molto prima, e ha ancora molti anni per migliorarsi: se si ritirasse domani, a 22 anni sarebbe già il tennista più vincente della storia italiana, almeno tra gli uomini.

