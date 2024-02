La Danimarca darà tutta la propria artiglieria all’Ucraina

Sabato la prima ministra danese Mette Frederiksen ha annunciato che il suo paese darà tutta l’artiglieria di cui è in possesso all’Ucraina, per aiutarla nella difesa contro l’invasione russa. Frederiksen lo ha detto nel corso della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, in Germania, un incontro a cui hanno partecipato molti leader internazionali, tra cui anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Proprio a Monaco Zelensky sabato aveva rivolto un appello ai leader dei paesi occidentali a inviare ancora più armi all’Ucraina. Aveva detto che l’Ucraina è a corto di armi, in particolare di artiglieria e di armi a lungo raggio, cosa che secondo il presidente ucraino consentirebbe alla Russia di «adattarsi all’attuale situazione della guerra» e organizzare meglio i propri attacchi in futuro.

«Gli ucraini ci stanno chiedendo munizioni ora, artiglieria ora. Da parte danese, abbiamo deciso di donare tutta la nostra artiglieria», ha detto la prima ministra danese Frederiksen. «Ci sono ancora armi da guerra nelle scorte europee. Quindi, scusate, amici, non è solo una questione di produzione. Abbiamo armi, munizioni e sistemi di difesa aerea che non usiamo. Devono essere consegnati all’Ucraina». Frederiksen non ha però specificato quante munizioni e armi da guerra la Danimarca ha nelle sue scorte e può dare all’Ucraina.

❗️ #Denmark will hand over all its artillery to #Ukraine – Prime Minister Mette Frederiksen

She also noted that Europeans should not wait until the crisis breaks out with the acceptance of funding for supplies from the United States for the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/IdhX3jtlIG

— NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2024