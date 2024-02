La nuotatrice italiana Simona Quadarella ha vinto la medaglia d’oro negli 800 metri stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Doha, in Qatar. Per Quadarella, che ha 25 anni, è la seconda medaglia d’oro a questi Mondiali, dopo quella nei 1.500 metri stile libero, e la prima vittoria ai Mondiali negli 800 metri stile libero, specialità in cui aveva ottenuto tra le altre cose una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020.