Nel pomeriggio di sabato due detenuti sono evasi dal carcere di Trani, in Puglia: sono due trentenni di origine straniera. Non è ancora chiaro per quali reati fossero in carcere. Secondo le prime informazioni i due sarebbero riusciti a scappare scavalcando il muro di cinta dello spazio dedicato alla cosiddetta “ora d’aria”, il momento in cui il carcerato può uscire dalla cella e andare nel cortile. Sono poi scappati in una zona di campagna vicina, dove sono iniziate le ricerche della polizia penitenziaria e delle forze dell’ordine.

Nel 2021 ci fu già un’evasione dal carcere di Trani; anche in quella occasione riuscirono a fuggire due detenuti, che vennero arrestati dopo due mesi di latitanza.