C’è stato un crollo in un cantiere a Firenze: tre operai sono morti e altre tre persone sono disperse

Tre operai sono morti nel crollo di un cantiere a Firenze, in via Mariti, nell’area dell’ex Panificio militare della città, dove è attualmente in costruzione un nuovo supermercato Esselunga. Altri tre operai coinvolti nell’incidente sono stati estratti dalle macerie e portati in ospedale in gravi condizioni, ma risultano ancora tre persone disperse.

Si sa ancora poco di come sia avvenuto il crollo, ma le testate locali che hanno giornalisti sul posto scrivono che è caduta su alcuni operai una grossa trave di cemento che reggeva il solaio dell’edificio. La Nazione, giornale di Firenze, ha pubblicato una foto che sembra mostrare la trave crollata.