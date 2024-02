Il primo ministro israeliano Netanyahu non parteciperà ad altri negoziati per la liberazione degli ostaggi, per il momento

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che per il momento i negoziati per la liberazione degli ostaggi rapiti da Hamas negli attacchi del 7 ottobre non proseguiranno. Secondo il primo ministro gli ostaggi possono essere liberati solo con «una forte pressione militare e negoziati risoluti», e che questi non possono proseguire a meno che l’organizzazione radicale palestinese non ritiri alcune proposte considerate inaccettabili.

Martedì si era tenuto un incontro fra rappresentanti di Hamas e Israele al Cairo, in Egitto, per negoziare un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Un altro negoziato era previsto per giovedì, ma con le sue dichiarazioni il primo ministro ha fatto sapere che Israele non vi parteciperà. La decisione ha suscitato le critiche sia del Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi, che l’hanno definita una «condanna a morte» degli ostaggi, sia di alcuni membri del gabinetto di guerra, l’organo operativo che prende le decisioni riguardanti le operazioni militari in corso a Gaza, che hanno detto di non essere stati consultati prima della decisione.

Fra le richieste di Hamas in cambio della liberazione degli ostaggi ci sono un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza, aiuto nella ricostruzione del territorio e la liberazione di circa 1.500 prigionieri palestinesi in Israele. Israele ha definito le richieste inaccettabili, in particolare per quanto riguarda il numero di prigionieri palestinesi da liberare in cambio di ogni ostaggio. Secondo gli Stati Uniti fra le richieste più problematiche c’è anche la limitazione della sovranità israeliana sulla zona del Monte del Tempio a Gerusalemme, dove si trovano sia la moschea di al Aqsa sia il Muro del pianto, luoghi di grande importanza religiosa rispettivamente per l’Islam e per l’ebraismo.

