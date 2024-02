È stata istituita una commissione d’inchiesta parlamentare sulla gestione della pandemia da coronavirus

Mercoledì è stata approvata in via definitiva l’istituzione di una commissione d’inchiesta bicamerale sulla gestione della pandemia da coronavirus durante il secondo governo guidato da Giuseppe Conte. Il disegno di legge che istituisce la commissione è stato approvato in seconda lettura dalla Camera dopo che a novembre il Senato aveva apportato alcune modifiche al testo, approvato con un primo voto della Camera a luglio. Hanno votato a favore 132 deputati (tutta la maggioranza di centrodestra più Italia Viva), mentre i contrari sono stati 86 (il resto dei partiti di opposizione). C’è stato un astenuto.

Il testo prevede che la commissione sia composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati in proporzione al numero dei componenti di tutti i gruppi parlamentari. La commissione dovrà valutare tra le altre cose l’efficacia e la prontezza delle misure adottate dal governo Conte II durante l’emergenza pandemica, l’accertamento dei motivi del mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale – un documento che avrebbe dovuto dare indicazioni sulle misure di sicurezza da introdurre in caso di pandemia – e della mancata attivazione di quello redatto nel 2006: quello vigente al momento della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria internazionale da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

