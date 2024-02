Almeno nove persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo una frana in una miniera d’oro in Turchia

Martedì c’è stata una frana nella miniera d’oro di Çöpler in Turchia, vicino alla città di İliç, nella provincia di Erzincan, nell’est del paese. In seguito alla frana sono rimasti intrappolati sotto le macerie 9 degli oltre 600 operai che lavorano nella miniera. La frana è avvenuta alle 14 locali, le 12 italiane. Le operazioni di soccorso vanno avanti da ore, ma non si sa se gli operai intrappolati siano ancora vivi. Al momento non sono note nemmeno le cause della frana.