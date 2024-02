È morto a 82 anni Ugo Intini, storico politico del Partito Socialista Italiano

Martedì è morto a 82 anni Ugo Intini, storico esponente del Partito Socialista Italiano. Era nato a Milano nel 1941 e dopo essersi laureato in Giurisprudenza aveva lavorato come giornalista, divenendo anche direttore dell’Avanti!, organo ufficiale del Partito Socialista, e del quotidiano di Genova Il Lavoro. Fu uno stretto collaboratore di Bettino Craxi, quando quest’ultimo era segretario del Partito Socialista Italiano, e fu deputato per quattro legislature (tra gli anni Ottanta e Novanta per tre volte con il Partito Socialista Italiano, e l’ultima volta nel 2001 con i Socialisti Democratici Italiani). Durante il secondo governo di Giuliano Amato (tra il 2000 e il 2001) fu sottosegretario agli Esteri, e durante il secondo governo Prodi (tra il 2006 e il 2008) fu viceministro agli Esteri.