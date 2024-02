Il Qatar ha liberato 8 persone indiane che aveva condannato alla pena di morte

Il Qatar ha liberato otto ex ufficiali della Marina indiana che erano stati condannati a morte a ottobre (ma già a dicembre la pena capitale era stata commutata in detenzione). Le accuse con cui erano stati condannati non sono mai state rese pubbliche dal Qatar o dall’India: secondo fonti citate da Reuters sarebbero stati accusati di spionaggio per conto di Israele. Al momento del loro arresto gli otto uomini stavano collaborando al progetto di un sottomarino con un’azienda qatariota.

India e Qatar hanno importanti legami economici dovuti alle forniture energetiche. Pochi giorni fa i due paesi hanno firmato il più grosso accordo finora per la fornitura di gas naturale dal Qatar all’India, e a dicembre il primo ministro indiano Narendra Modi aveva incontrato l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, per discutere del «benessere della comunità indiana in Qatar». Nel paese arabo vivono circa 800mila lavoratori indiani.