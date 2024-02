Il segretario della Difesa statunitense Lloyd J. Austin III è stato nuovamente ricoverato in ospedale

Lloyd J. Austin III, segretario della Difesa degli Stati Uniti, è stato ricoverato in ospedale in seguito a una problema alla vescica. Non sono stati diffusi maggiori dettagli sulle sue condizioni, e non è chiaro se il problema per cui è stato ricoverato sia collegato al tumore alla prostata per cui è in cura. Austin, che ha 70 anni, era già stato ricoverato a inizio gennaio, e la cosa aveva creato un discreto caso politico perché aveva nascosto al presidente Joe Biden di essere in ospedale. Al dipartimento della Difesa in molti avevano saputo del ricovero quando la notizia era uscita sui giornali, e pensavano che il segretario fosse in vacanza. Austin si era poi scusato per il suo comportamento, ed era stato dimesso il 15 gennaio.