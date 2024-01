Il segretario alla Difesa statunitense Lloyd J. Austin III, che aveva nascosto a Biden un ricovero in ospedale, ha un tumore

Il segretario alla Difesa statunitense Lloyd J. Austin III, che nei giorni scorsi aveva nascosto a Biden un ricovero in ospedale, è in cura per un tumore alla prostata. Lo ha fatto sapere martedì il Walter Reed National Military Medical Center, il più famoso e importante ospedale militare degli Stati Uniti, quello che si occupa anche della salute del presidente.

La scorsa settimana si era scoperto che Austin, che ha 70 anni, aveva nascosto per giorni a Biden di essere in ospedale, cosa che aveva creato un discreto caso politico. Al dipartimento della Difesa in molti hanno saputo del ricovero quando la notizia è uscita sui giornali, e pensavano che il segretario fosse in vacanza. Austin si è poi scusato per il suo comportamento.

Finora non era chiaro perché Austin fosse stato ricoverato: oggi il Walter Reed National Military Medical Center ha fatto sapere che Austin è entrato nelle proprie strutture il primo gennaio per alcune complicazioni dovute a una recente operazione di rimozione di un tumore alla prostata. L’ospedale ha aggiunto che il tumore è stato individuato quando ancora aveva dimensioni contenute, e che la prognosi di Austin è «eccellente». Anche le complicazioni al momento sono state risolte.

Un portavoce del dipartimento della Difesa ha confermato che Austin si trova ancora in ospedale, e non ha saputo dire esattamente quando uscirà.